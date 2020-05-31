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Spor

Jadon Sancho'nun gol sevinci gündem oldu

Bundesliga'da, Borussia Dortmund'un Paderborn'u 6-1 mağlup ettiği müsabakada bir gol kaydeden Jadon Sancho'nun sevinci dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:09:00 -
Jadon Sancho'nun gol sevinci gündem oldu

Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho, Paderborn karşısında takımının ikinci golünü attıktan sonra "George Floyd için adalet" mesajı verdi.

Bundesliga'da Paderborn ile Borussia Dortmund'un karşılaştığı maça Jadon Sancho damgasını vurdu.

Mücadelenin 57. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü atan Sancho, "George Floyd için adalet" mesajı verdi.

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü.

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