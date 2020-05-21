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Spor

Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:34:44 -
Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

ANKARA (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir." ifadesini kullandı.

Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı.

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