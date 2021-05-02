İzzet Ulvi Yönter’dan Akşener’e sert tepki: Her devrin çarkçısı, her çıkarın şakşakçısıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medya hesabından sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Akşener milliyetçi değildir. Her devrin çarkçısı, her çıkarın şakşakçısıdır” ifadelerini kullandı.

“Utanmadan tekrarlıyor”

MHP Genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter; "Meral Akşener Ernest Renan’ı ya bilmiyor veya biliyor da meşrebine uygun davranıyor! İkisi de mümkün...Akşener Renan milliyetçiliğini savunuyor, bunu utanmadan tekrarlıyor...Böyle birisinin ne Türklüğü ne de inançlarımızı ağzına almaya zinhar hakkı ve haysiyeti yoktur" dedi

“Her çıkarın şakşakçısı”

Yönter, “Akşener milliyetçi değildir...Her devrin çarkçısı, her çıkarın şakşakçısıdır... Ernest Renan, 29 Mart 1883’te Sorbonne Üniversitesi’nde ‘İslam ve Bilim’ isimli konferans vermiştir. Bunu bilip de Renan milliyetçiliğinden bahsetmek Türk ve İslam düşmanlarıyla el ele vermektir” ifadelerini kullandı.