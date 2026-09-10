  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu Satıcıya bir daha ulaşamadı! Çiçek almak isterken 33 bin 400 lirasından oldu Bakan Gürlek duyurdu: ‘İmamoğlu suç örgütü' davasına ek iddianame hazırlığı Bakan Gürlek açıkladı! Ahbap ve Kuriş soruşturmasında itiraflar Ulusalcılar yine İsrail'in kucağında! Hakan Fidan'a attıkları iftiralar tutmadı tutmayacak! Gürlek tüyler ürperten adli gelişmeyi duyurdu: Gülistan Doku dosyasında dehşete düşüren detay! ‘Kimyasal madde kullanılmış olabilir’ Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz Microsoft'tan Suriye adımı! Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu
Gündem İzzet Keribar’ın 70 yıl önceki Japonya fotoğrafları Tokyo’da sergilenecek
Gündem

İzzet Keribar’ın 70 yıl önceki Japonya fotoğrafları Tokyo’da sergilenecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzzet Keribar’ın 70 yıl önceki Japonya fotoğrafları Tokyo’da sergilenecek

Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bir etkinlik Tokyo’da gerçekleştirilecek. Usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yaklaşık 70 yıl önce Japonya’da çektiği fotoğraflar, 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Tokyo Yunus Emre Enstitüsü’nde sanatseverlerle buluşacak.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla gelişimine katkı sunmak ve Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü desteklemek amacıyla 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nde “70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı” etkinliği düzenlenecek.

Programda;diplomasi, kültür-sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcileri ile davetliler bir araya gelecek. Programın, fotoğraf sanatının evrensel dili aracılığıyla iki ülkenin ortak hafızasına katkı sunması ve Türkiye-Japonya dostluğunun kültür ve sanat alanındaki yansımalarını görünür kılması amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında, usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın 1956 ve 1957 yıllarında Japonya’da kayda aldığı fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilere açılacak. Yaklaşık 70 yıl öncesinin Japonya’sına ışık tutan bu seçki, Keribar’ın kişisel tanıklığını ve dönemin görsel hafızasını bugünün izleyicisiyle buluşturacak.

Programda ayrıca, İzzet Keribar’ın Japonya’ya ilişkin fotoğraf çalışmalarını bir araya getiren “70 Yıl Sonra Yeniden Görülen Japonya” başlıklı fotoğraf kitabı da tanıtılacak. Keribar’ın uzun yıllara dayanan fotoğraf birikimi ile Japonya’ya ilişkin gözlemlerini buluşturan kitap, ülkenin kültürel ve toplumsal zenginliğini sanatçının özgün görsel diliyle okuyucuya sunuyor.

14 Eylül’de açılacak sergi, 15 Eylül boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi ve kitap tanıtımıyla Türkiye’nin kültürel diplomasi ve kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında Japon kamuoyuyla nitelikli bir kültürel etkileşim zemini oluşturması amaçlanıyor.

İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!
İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!

Gündem

İletişim Başkanlığı’ndan Malazgirt Zaferi Paneli: Büyük zaferin sonuçları ele alınacak!

Provokatif hesaplara inceleme
Provokatif hesaplara inceleme

Gündem

Provokatif hesaplara inceleme

İletişim Başkanı’ndan SDG açıklaması: Devlet otoritesi ülke genelinde güçleniyor
İletişim Başkanı’ndan SDG açıklaması: Devlet otoritesi ülke genelinde güçleniyor

Gündem

İletişim Başkanı’ndan SDG açıklaması: Devlet otoritesi ülke genelinde güçleniyor

İletişim Başkanı Duran uyardı! Türkiye düşmanlarına net cevap
İletişim Başkanı Duran uyardı! Türkiye düşmanlarına net cevap

Siyaset

İletişim Başkanı Duran uyardı! Türkiye düşmanlarına net cevap

İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme
İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme

Gündem

İletişim Başkanı Duran açıkladı: Dijital kumar belasında sevindiren gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23