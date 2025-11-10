  • İSTANBUL
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
İznik Gölü'nde rekor av! Tek seferde 21 ton balık yakaladı

Bursa İznik'te 5 balıkçının sabahın erken saatlerinde göle attığı ağ, bereketle doldu. Tek seferde tam 21 ton gümüş balığı yakalayan ekip, İznik Gölü tarihine geçti.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde sabahın ilk ışıklarıyla göle açılan 5 kişilik balıkçı grubu, attıkları ağla tarihe geçecek bir av yaptı.

Tek seferde gerçekleşen en büyük av

Tekneyle İznik Gölü'ne açılan 5 kişilik balıkçı grubu, av için suya ağ attı. Bir süre sonra ağı sudan çeken balıkçılar, yakaladıkları balıkları tekneye taşıp, ardından da karaya çıkardı. Ağı dolduran balıkların 21 ton geldiği belirleyen balıkçılar, bunun gölde şimdiye kadar tek seferde gerçekleşen büyük av olduğunu söylediler. Son yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen İznik Gölü’nde gerçekleşen bu rekor av, bölge halkı tarafından 'doğanın bereketi' olarak yorumlandı. Türkiye’nin beşinci büyük gölü ve Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için önemini koruyor. Yakalanan gümüş balıklarının, işlenmek üzere çevredeki tesislere gönderileceği, burada işlendikten sonra ise Avrupa Birliği ülkelerine balık cipsi olarak ihraç edileceği öğrenildi.

