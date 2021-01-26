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Otomotiv İzmit’te üretilecek olan Bayon yüzünü gösterdi
Otomotiv

İzmit’te üretilecek olan Bayon yüzünü gösterdi

Hyundai Assan İzmit fabrikasında üretilecek yerli crossover SUV model Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları taşıyan görseller paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:58:00 -
İzmit’te üretilecek olan Bayon yüzünü gösterdi

Bir kısmı karanlıkta kalmış görsellerde dahi aracın yüksek teknoloji ürünü bir tasarıma sahip olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Hyundai, Bayon’un duygusal değeri yüksek bir tasarımla yenilikçi çözümleri birleştirdiğini ve aynı zamanda Sensuous Sportiness tasarım felsefesinin son ürünü olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda hakkında daha fazla detaylı bilginin paylaşılacağı Hyundai Bayon, 2021’in ilk yarısında İzmit’te üretilerek Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak. Öte yandan Hyundai Assan’da üst düzey yönetici (CEO) ve başkan ataması gerçekleştirildi. 2018 yılının Ağustos ayında başladığı görevini tamamlayan Ickkyun Oh’dan koltuğu Sangsu Kim’in teslim aldığı açıklandı.

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