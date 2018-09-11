İzmit'te sabaha karşı dehşeti yaşadılar!

İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İsmail Atakan'a ait evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Salonda çıkan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Uyanan aile bireyleri yangına müdahale ederken, ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale sırasında vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan İsmail Atakan ve oğlu Barkın Atakan ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.