0553 313 94 23

İzmit’te çevre kirliliğine yer yok

İzmit Belediyesi çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hız kesmeden devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 17:28
İzmit’te çevre kirliliğine yer yok

İzmit Belediyesi çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hız kesmeden devam ediyor.



İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliğini önlemek amacıyla 7/24 çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine veya konteyner yanına izinsiz ve mevzuata aykırı olarak bırakılan moloz, inşaat atığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri,çevre ve görüntü kirliliği ile ilgili gerekli kontrolleri yaparak, olumsuzlukların kaldırılmasına ön ayak oluyor. Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat ve inşaat çalışmaları sonrasında çıkan atıkların gelişi güzel olarak sokaklara bırakılmaması gerektiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Tadilat sonrası iş yeri veya kapı önlerine bırakılan moloz atıkları görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Belediye olarak bu tür atıkları alan ekiplerimiz var. İnşaat atığı olanlar belediyemize ihbarda bulunabilirler” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Barışı, huzuru arayalım"
    1. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Barışı,..
    2. Başkan Yalçın, başarılı sporcuları..
    3. Hatay’da göçmen kaçakçısına suçüstü
    4. Demirören Gazeteciliğin hisseleri..
    5. AK Parti il genel ve belediye meclis..
    6. Sanık doktora göre küçük Recep Tayyip..
    7. Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve..
    8. Avrupa ülkesi bu davayı konuşuyor!..
    9. AK Parti Çankırı meclis üyesi adayları..
    10. Vali öğrencilere bağlama dağıttı
    11. Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’..
    12. FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe..
    13. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    14. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    15. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    16. İsviçre'de çığ faciası
    17. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    18. Voleybol: Efeler Ligi
    19. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    20. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    21. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    22. Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile..
    23. Karabük'te korkutan olay! Futbol..
    24. Tunç Soyer: “İzmir’de işsiz genç,..
    25. İsviçre'de çığ düştü!
    26. (Özel) Kendi kendine hareket eden..
    27. FETÖ'cü eski kadın hakim yakalandı
    28. Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
    29. AP'den göçmen politikaları bütçesine..
    30. Saadet Partisi aday listelerini teslim..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü