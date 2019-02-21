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İzmit’te 450 kadına daha sağlık eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 450 kadına daha sağlık eğitimi verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
İzmit’te 450 kadına daha sağlık eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 450 kadına daha sağlık eğitimi verildi.


Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” yoğun ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime 450 kadın katıldı. Kadınların ilgiyle takip ettiği eğitimde, meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma, diyabet, organ bağışının önemi, 6284 Sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu, teknolojibağımlılığının zararları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapıldı.


Kadınlar için önemli bilgilerin verildiği eğitimde katılımcılardan gelen sorularda yanıtlandı. İzmit’te Ekim 2017’den itibaren başlayan Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi kapsamında şimdiye kadar 10 bin kadına eğitim verildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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