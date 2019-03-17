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İzmit’e bir park daha açıldı

İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Fatih Mahallesi’ne yapılan ve 1999 depreminde hayatını kaybeden belediye meclis üyelerinden Kemal Varol’un adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı.

17 Mart 2019 Pazar 12:04
İzmit’e bir park daha açıldı

İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Fatih Mahallesi’ne yapılan ve 1999 depreminde hayatını kaybeden belediye meclis üyelerinden Kemal Varol’un adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı.


Yaklaşık bin 900 metrekare alan üzerine yaptırılan ve içerisinde basketbol sahası, oyun alanı, dinlenme alanları, piknik alanı, kondisyon aletleri bulunan Kemal Varol Parkı’nın açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı Musa Temel ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederken Kemal Varol’un oğlu İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, “Bu parka babamın isminin verilmiş olması bizlere ayrı bir gurur ve onur vermiştir. Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da açılışta yaptığı konuşmada, “Kemal Varol’u tanıyan biriyim. Çocuklarını muayeneye getirirdi. Kemal Varol, samimi, doğal ve halk içinden çıkmış bir beyefendiydi. Meclis üyeliği yaptı, hizmet etti. Kader bu ki, kendi yaptığı evde depremde hayatını kaybetti. Şehrimize yüzlerce yeni parkkazandırdık. Belediye başkanlığında 10’uncu yılımı bitiriyorum. 2 dönemlik belediye başkanlığımız süresince yanlış yapmadan, milletimiz için güzel işler yapmaya gayret ettik. Bu bölge 10 yıl öncesinden çok daha iyi bir noktada. Bundan daha iyisini bizden sonra gelecekler yapacak. Gönlümde Büyükşehir’de Tahir Büyükakın, İzmit’te deSibel Gönül hanımefendinin başkan olmasıdır. İzmit başka, Büyükşehir başka olursa hizmetler aksar. Ülkemizle çok uğraşıyorlar. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:04
  1. doğa

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