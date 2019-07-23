İzmit Yürüyüş Yoluna yeni çınar ağacı .

Haziran ayında İzmit Yürüyüş Yolunda devrilen asırlık çınar ağacının yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni çınar ağacı dikildi

Kocaeli İzmit ilçesi kent merkezinde bulunan Yürüyüş Yolundaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçlarının, tedavisine devam ediliyor. Haziran ayındaki yağışlarda Yürüyüş Yolundaki tarihi çınar ağaçlarından birisi devrilmişti. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri de devrilen çınar ağacının yerine, yeni bir çınar ağacı dikti. Ekipleri, 8 yaşında ve 7 metre boyunda yeni bir çınar ağacının dikimini gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Yürüyüş Yolunun birçok noktasına yeni çınar ağaçlarının dikilmesi hedefleniyor.

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