İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere 5,8 milyon lira para cezası

KOCAELİ (AA) Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bu yıl 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı deniz denetim ekiplerinin, İzmit Körfezi'nde kirliliğe geçit vermediği kaydedildi.

7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekiplerin, 2020 yılında 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 lira para cezası kestiği bildirilen açılamada, 2006 yılında İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı yetkisinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu amaçla edinilen kontrol gemisinin, İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı deniz denetim ekipleri, 2020 yılı içerisinde 361 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 6 gemiye 5 milyon 819 bin 824 lira idari para cezası kesildi. Denizi kirleten 1 gemi, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi. Gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde, gemilerin gerçekleştirdiği illegal deşarjların ve kesilen ceza adetlerinin her geçen yıl azalması sağlandı."

- "Gürültü kirliliğine neden olan 10 iş yerine 366 bin 675 lira para cezası"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, genel çevresel kirlilik kontrollerini de yıl boyunca sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ekiplerin yıl içerisinde 502 denetim gerçekleştirdiği, denetimler sırasında olumsuzluk gözlenen 956 olaya müdahale edildiği, 58 olayın ise yetkisi gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletildiği bildirildi.

Açıklamada, çevre ekiplerinin ısınmadan kaynaklı yaşanan hava kirliliklerine karşı 2020 yılında 158 iş yerini denetlediği belirtilirken denetimler sırasında bu iş yerlerinin mevzuata uygun çalıştığının gözlendiği aktarıldı.

Çevre ekiplerinin, kent genelinde gürültü kirliliğine karşı 703 denetim gerçekleştirdiği, bu denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan 10 iş yerine 366 bin 675 lira para cezası kesildiği ifade edildi.



