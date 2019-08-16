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İzmit Belediyesi, Gölcük depremini unutturmadı

İzmit Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 20 yıl dönümünü Üni Hodri Meydan grubu ve gazeteci Mustafa Bağdilek katkılarıyla İzmit yürüyüş yolundaki gerçekleşen etkinliklerle andı.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:11
İzmit Belediyesi, Gölcük depremini unutturmadı

İzmit Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 20 yıl dönümünü Üni Hodri Meydan grubu ve gazeteci Mustafa Bağdilek katkılarıyla İzmit yürüyüş yolundaki gerçekleşen etkinliklerle andı.


İzmit Belediyesi 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıl dönümünde unutmadı, unutturmadı. Bir yandan depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı diğer yandan da deprem gerçeğinin hatırlatıldığı fotoğraf sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Üni Hodri Meydan Grubu ve gazeteci Mustafa Bağdiken’in katkılarıyla yürüyüş yolunda açılan sergide yüze yakın fotoğraf İzmitlilerle buluşturuldu. Gazeteci Mustafa Bağdiken’in deprem zamanı çektiği fotoğrafların ve Kocaeli gazetelerinin depremle ilgili haber kupürlerinin kullanıldığı ve depremin tüm gerçeklerinin göz önüne serildiği sergide duygusal anlar yaşandı. Fotoğraflarının yer aldığı sergiyle ilgili konuşan Gazeteci Mustafa Bağdiken, “O gün benim için oldukça duygusaldı. Deprem olduğu zaman o 45 saniye geçmedi. Gazeteci refleksiyle hareket ederek haber yapma ve fotoğraf çekme peşine düştüm ama bir yandan da ailemi koruma altına almamda gerekiyordu. Ben her ikisinde yaparak hem deprem haberlerini yaptım hem de ailemi korudum” dedi.


Sergide deprem zamanında Kocaelispor’un bu kente çok önemli katkıları olduğunu söyleyen Kocaelisporlular Derneği eski Başkanı Mehmet Açık, “İzmit Belediyesi’nin böyle bir sergi yapacağını duyunca heyecanı ve hüznü bir arada yaşadık.Deprem zamanında Kocaelispor’un bu kente çok önemli katkıları oldu. İnsanlar o dönem büyük bir bunalıma ve depresyona girmişti. O dönem Türkiye Futbol Federasyonu Kocaelispor, Gölcükspor ve Sakaryaspor’un ligden çekilebileceğini ifade etmesine rağmen dönemin başkanı Sefa Sirmen depremzedelerin bir umudu olması adına Kocaelispor’un lige katılacağını ifade etmişti. 1999-2000 sezonunun ilk yarısında bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. İkinci yarı kendi sahamızda oynamıştık. Binlerce kişi maça gidip Kocaelispor’un yanında bütünleşmişti. O zaman Kocaelispor zor şartlar altında ligde kalmıştı. Kocaelispor’un o dönem lige katılması tüm depremzedeler için tedavi gibi olmuştu. Ben tekrardan tüm depremzedelere geçmiş olsun diyor hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” diye belirtti.


Üni Hodri Meydan Başkanı Serhan Ceylan, “Bizler üniversiteli Kocaelisporlular olarak çalışmalar yapıyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıl dönümünde İzmit Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Depremin ve o dönem ki Kocaelispor’un ruhunu bir kez daha bu sergide yaşadık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:11
  1. sergi
  2. fotoğraf

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