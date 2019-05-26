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İzmirspor’da Emin İşletir dönemi

Spor Toto Bölgesel Amötör Lig ekiplerinden İzmirspor’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Emin İşletir başkanlığa seçildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:34
İzmirspor’da Emin İşletir dönemi

Spor Toto Bölgesel Amötör Lig ekiplerinden İzmirspor’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Emin İşletir başkanlığa seçildi.



Kulüp binasının altında yer alan düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Emin İşletir tek listeyle girdi. Geçmiş dönemlerde de mavi-beyazlı takımda başkanlık görevini yürüten İşletir, oyların tamamını alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Yeni yönetimin camiayla el ele vererek İzmirspor’u ileriye taşıyacağını söyleyen Emin İşletir, “Ben ve yönetici arkadaşlarım İzmirspor’un başarısı için gece gündüz çalışacağız. Bu yolda camia olarak kenetlenmeliyiz” dedi. İşletir’in yönetim listesi şu kişilerden oluştu: Nedim Topaloğlu, Doğukan Baş, Ömer Akar, Halim Karakuş, Ali Pervanlar, Orkun Enyüce, Özhan Kaynarca, Gökhan Pekçetin, İsmail Batan, Serkan Erişkin.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:34
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