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İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı

TFF 1. Lig'de İzmirli 3 takımdan sadece Menemenspor haftayı galibiyetle tamamladı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:02
İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda İzmir'i temsil eden 3 takımdan yalnızca Menemenspor ilk haftayı 3 puanla geçti.

TFF 1. Lig'de bu sezon İzmir'i temsil eden Altay, Altınordu ve Menemenspor'dan sadece ligin yeni ekibi Menemenspor ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in açılış maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk olan Menemenspor, Taşkın Çalış ve Halil İbrahim Sönmez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Menemenspor'da Taşkın Çalış, 1. Lig'deki ilk maçında gol atarken, Halil İbrahim Sönmez de 1. Lig'deki 17. karşılaşmasında 3. golüne imza attı.

Menemenspor ligin ikinci haftasında Menemen İlçe Stadı'nda çalışmalar bitmediği için 25 Ağustos Pazar günü İzmir Atatürk Stadı'nda Hatayspor'u konuk edecek.


- Altınordu direkleri geçemedi


Geçen sezon play-off'a kalma şansını son maçta kaybeden Altınordu, 2019-2020 sezonuna Hatayspor mağlubiyetiyle başladı. Antakya Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşamda 2 topu direkten dönen Altınordu, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İzmir temsilcisinde kaleci Erhan Erentürk Altınordu formasıyla ilk kez 1. Lig'de yer aldı. 24 yaşındaki kaleci 1. Lig'de en son 2015-2016 sezonunda Karşıyaka formasıyla Altınordu'ya karşı mücadele etmişti.

Altınordu'da Kahraman Demirtaş, 19 yaşındaki Egehan Gök, 16 yaşındaki Ravil Tagir ve 15 yaşındaki Burak İnce ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Geçen sezonu Afjet Afyonspor'da tamamlayan Ersel Aslıyüksek de yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Altınordu ikinci haftada 24 Ağustos Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


- Eksik Altay, Ümraniyespor'a mağlup oldu


Altay, Özgür Özkaya'nın 37. dakikada kırmızı kart gördüğü 1-0 geriye düşmesine rağmen 1-1'lik eşitliği yakaladığı müsabakada Ümraniyespor'a 80. dakikadan sonra yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

Geçen sezonu 9 golle tamamlayan Leandro Kappel, bu sezona da golle başlamasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Siyah-beyazlı ekip gelecek hafta 26 Ağustos Pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:02
  1. 1. Lig
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  3. Altınordu
  4. Futbol
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