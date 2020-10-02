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Aktüel İzmirli vatandaşlardan Azerbaycan'a destek mektubu
Aktüel

İzmirli vatandaşlardan Azerbaycan'a destek mektubu

Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türkiye maddi-manevi Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam ediyor. İzmir'de bir araya gelen TÜGVA üyeleri, Azerbaycan halkına destek mektubu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:54:00 - 2020-10-02 21:57:47
İzmirli vatandaşlardan Azerbaycan'a destek mektubu

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı ve birçok sivil Azerbaycanlı Türk'ün hayatını kaybetmesi üzerine cephe iki ülke arasında çatışma başladı. Türkiye ise maddi-manevi Azerbaycan'ın haklı davasının yanında yer alıyor. Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir üyeleri, Azerbaycan halkına destek mektubu yazdı.

'İnandığın yolda yürü'

İzmir'in Bornova ilçesindeki metro girişinde kurulan TÜGVA standında hazırlanan mektupta, "İnandığın yolda yürü 'Tek Millet İki Devlet'. Her iki Cumhurbaşkanımız bizim Cumhurbaşkanımız. Ülke olarak Azerbaycan halkının yanındayız. Azerbaycan halkı savaş değil, nefsi müdafaa yoluyla topraklarını koruyor. Yaşasın Azerbaycan halkı, can Azerbaycan." ifadeleri yer aldı.

'Hocalı Katliamını unutmadık'

TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra standı ziyaret eden AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Karaman, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu ve vatandaşlar da mektuba imza koydu. Mektubun, büyükelçilik aracıyla Azerbaycan halkına ulaştırılacak.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet anlayışıyla birbirlerine kenetlendiği vurgusu yapan TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş, "Yıllar önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Ermenistan, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı kardeşimizi öldürmüş, toplam 487 vatandaşımızı ağır yaralanmıştır. Gönüldaşlarımız rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Ermenistan işgal ettikleri topraklara yasa dışı şekilde PKK militanlarını yerleştirmekle beraber, bölgedeki terör devleti olma yolundaki gayesine emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın mücadelesinde haklı olduğunu vurgulayan Öndeş, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdüreceğini ifade ederek, tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısında bulundu.

Vatandaşlara broşür dağıtıldı

Stantta ayrıca "Azerbaycan'ın haklı mücadelesi" ile ilgili hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

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