İzmirli iş adamlarından Adilcevaz’a ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şerafettin Gücü, 25 iş adamı ile birlikte Bitlis’in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

ASKON, ‘8’inci İş Geliştirme’ programı kapsamında Bitlis ve ilçelerine çıkarma yaptı. Adilcevaz’a gelen iş adamları, Belediye Başkanı Necati Gürsoy’u makamında ziyaret ettikten sonra bölgenin ilk ve tek su kayağı tesisinde incelemelerde bulundu. Adilcevaz’ın doğal ve tarihi güzelliğiyle yaşanılabilecek güzel bir ilçe olduğuna değinen Başkan Necati Gürsoy, "İlçemiz Süphan Dağı eteklerinde yer alan ve Van Gölü’ne kıyısı olan tarihi ve doğasıyla, yeşille mavinin bir arada bulunduğu güzel bir ilçedir. İlçemiz doğal güzellikleriyle bölgemizin en güzel yerlerinden biridir. Bunun yanında tarihi yapıların ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Van Gölü’nde su kayağı, ve Süphan Dağı’na tırmanacak olan dağcılar içinde bir turizm merkezidir. İlçemizin tarıma ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi var. Tarım alanında ilçemizde dünyaca ünlü Adilcevaz cevizi yetiştirilmektedir. Bu cevizimizden aynı zamanda ceviz reçeli yapmaktayız” dedi.

Bölgenin en güzel yerlerinden biri olan Adilcevaz’a yatırımların gelmesinin en büyük arzuları olduğuna vurgu yapan Gürsoy, “Sizleri burada görmek bizim için bir mutluluktur. Buralara sahip çıkmamız lazım. Bu nedenle siz değerli iş adamlarımızın buralara yapacağı yatırımları çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKON İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şerafettin Gücü ise Bitlis ve ilçelerini çok beğendiklerini ifade ederek, "İzmir’de faaliyet gösteren ASKON üyesi iş adamlarımızla birlikte Bitlis ve İzmir arasında ticaret köprüsü kurarak, iş adamlarımızı buralara yatırıma teşvik etmek amacıyla buradayız. Gelip gördük ki artık eskisi gibi buralarda terör olayları ve karmaşa kalmamış. Bu güzel yerlerin gerçekten yatırıma ihtiyacı var. İş adamlarımızın Bitlis ve ilçelerine yatırım yapması için elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.