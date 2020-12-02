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Aktüel İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi
Aktüel

İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi

Psikolog İlknur Peder: - "Tüm dünyanın korktuğu virüsü ben bir kez değil, iki kez yendim. Güçlü olduğumu düşünüyorum ama daha baskın olan düşüncem bu virüsü yenmek için bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidir" - "Fiziksel kısıtlılığınız virüse karşı kendinizi korumanızı da güçleştiriyor. Elleri, kolları olmayan engelliye maskeyi kim takacak?"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:03:23 -
İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan, bu nedenle hayatı boyunca zorluklarla karşılaşan psikolog İlknur Peder, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ikinci kez yenerek hayata yeniden tutundu.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanlığını da yürüten İlknur Peder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yıllarının ön yargılarla ve fiziksel engellerle mücadele ederek geçtiğini söyledi.

Engeller karşısında yılmadığını ifade eden Peder, "Üniversiteyi kazanamazsın" diyenlere rağmen psikoloji eğitimi aldığını, "çalışamazsın" diyenlere rağmen de psikolog olarak görev yapmaya başladığını aktardı.

İlknur Peder, hayatındaki zorlukların Kovid-19 salgınıyla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 1,5 ay önce ilk kez virüse yakalandığını belirtti.

- Koronavirüs, engellileri biraz daha fazla zorladı

Salgın döneminde herkesin psikolojik ve sosyolojik anlamda zorlandığını ifade eden Peder, "Fiziksel olarak sürekli birinin yardımına ihtiyacımız var. Bu zaten olayı berbat bir hale getiriyor. Yardımcım da hastalanınca 'Bane ne olacak, ben ne yapacağım' kaygısını çok yaşadım. Fiziksel kısıtlılığınız virüse karşı kendinizi korumanızı da güçleştiriyor. Elleri, kolları olmayan engelliye maskeyi kim takacak." diye konuştu.

İlk hastalık sürecini 15 günde ağrılı, sancılı bir şekilde atlattığını söyleyen Peder, şöyle devam etti:

"İlkini hastaneye yatmadan atlattım. Ancak bundan iki hafta önce yine rahatsızlanınca Kovid-19 testi yaptırdım. Test yeniden pozitif çıktı. İnanmak istemedim. Bu kez annem ve babam da hastaydı. Ben de daha ağır geçirdim. Doktorum, vücudum antikor üretmediği için yeniden enfekte olduğumu söyledi. Hala hayattayım ama çok bitkinim. Artık ateşim yok, korkunç ağrılarım azaldı ve tamamen iyileşeceğimi hissediyorum."

Peder, salgın döneminde özellikle fiziksel engellilere bakım hizmetinin yüzlerce insana daha konforlu bir yaşam sağlayabileceğine işaret etti.

- "Güçlü olduğumu düşünüyorum"

Şiddetli ağrılara rağmen yaşadığı için mutlu olduğunu dile getiren Peder, "Tüm dünyanın korktuğu virüsü ben bir kez değil, iki kez yendim. Güçlü olduğumu düşünüyorum ama daha baskın olan düşüncem bu virüsü yenmek için bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Hastalığa direnmek için güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen İlknur Peder, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için iyi beslenme, iyi uykunun yanı sıra olumlu düşüncelerin de gerekli olduğunu vurguladı.

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