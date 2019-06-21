İzmirli çalışanlar döneri tercih ediyor

Yemek kartı kullanımında Türkiye’nin 3’üncü şehri İzmir’de çalışanlar öğlen yemeğinde en çok döner restoranlarını tercih ediyor, aylık, ortalama 346 TL yemek kartı yükleniyor, ve en fazla harcama Bornova’da yapılıyor.

Dünya çapında 44 milyondan fazla çalışanın kullandığı kurumsal harcama yönetimi alanında önemli firmalardan Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Dura ve Anadolu Bölge Müdürü Burcu Ereğliay, yemek kartı kullanımı ve İzmir’deki yemek kartı kullanım alışkanlıklarını ile ilgili toplantı düzenlediler.

Dura, toplantıda yaptığı açıklamada; "Yemek kartı kullanan şirketler çalışan başına ayda 420 TL, yılda 5 bin TL’ye varan vergi avantajı elde ediyorlar. Ayrıca fiş toplama derdinden kurtularak tek fatura ile operasyonel yüklerini hafifletiyorlar. AB ülkelerinde yemek kartları toplam çalışanların yüzde 25’i tarafından kullanılırken Türkiye’de bu oran sadece yüzde 12 civarlarında. Restoranlardan çalışanlara sistem içinde faaliyet gösteren tüm paydaşlara önemli faydalar sağlayan bu çözümün tüm şirketlerde uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim yemek kartları, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra özellikle KOBİ’ler için maliyetlerini kontrol etme ve çalışan bağlılığını artırma yönünde ciddi yararlar sağlamaktadır" dedi.

Sonuçlara göre İzmir, yemek kartı kullanımında Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri. İzmirli çalışanlar öğlen yemeklerinde tercihlerini döner restoranlarından yana kullanıyorlar. İkinci tercih fast food zincir restoranlar, üçüncü tercih ise cafe’ler.

İzmir’deki firmalar çalışanlarına ayda ortalama 346 TL tutarında yemek kartı sağlıyorlar. Edenred’in İzmir’deki 150 binin üzerindeki yemek kartı kullanıcısı değerlendirildiğinde ise kart başına ortalama harcama tutar 38 TL olarak gerçekleşiyor. Bu miktar Türkiye ortalaması olan 34 TL’nin üzerinde.

Çalışanların aylık yemek kartı bedelleri değerlendirildiğinde en fazla yemek kartı kullanılan ilçeler sırasıyla Bornova, Karşıyaka ve Alsancak. Karşıyaka’daki kullanıcılar ağırlıklı olarak restoranlarda yemek yerken, Alsancak’taki kullanıcıların tercihi büfe, kafe ve pastanelerden yana oluyor.