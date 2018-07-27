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İzmir'in yeni Cumhuriyet Başsavcısı görevine başladı

HSK Kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Faruk Aydıner, İzmir Adliyesi'ndeki ilk mesai gününde adliye personeli tarafından karşılandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:54
İzmir'in yeni Cumhuriyet Başsavcısı görevine başladı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Faruk Aydıner yeni görevine başladı.

Başsavcı Aydıner'i, adliye protokol girişinde İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Okan Bato, Muvaffak Meşe, Ömer Doğruöz, Necla Avcı Giritli, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine atanan Hasan Onur Dinç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Oktay Yörük ile diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra makamına geçen Aydıner, HSK tarafından Yargıtay üyesi olarak atanan eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ile bir araya geldi.

Doğru, 4,5 yıldır sürdürdüğü görevini, yargı camiasında başarılı kararlara imza atan Aydıner'in başarılı olacağından ve İzmir'e değer katacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Aydıner'in adalet camiasına üst düzey katkı sağlayacağını belirten Doğru, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Aydıner ise Doğru'nun, nezaketi, mütevazılığı, bilgi, tecrübesi ve saygınlığıyla yargı camiasında tanındığını ifade ederek, böyle olduğu için de HSK tarafından Yargıtay üyesi olarak atandığını dile getirdi.

Doğru'nun görevi bıraktığı yerden devraldığına belirten Aydıner, "İzmir Adalet Sarayı'ndaki hakim, savcı ve personelin katkılarıyla, İzmir'i Türkiye'nin en adaletli, en güzel, doğru ve hızlı karar alınan bir ili haline getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, Aydıner ve Doğru birbirlerine çiçek takdim etti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:54
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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