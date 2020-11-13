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Aktüel İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:21:06 -
İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde çıkan ev yangınında yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Yavaçeşme Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran yangın, itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan ve daha önce kısmi felç geçirdiği için baston yardımıyla yürüyebilen 71 yaşındaki Erol Döşer'in cenazesi bulundu.

Yangının, sobadan çıkmış olabileceği belirtildi.




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