İzmir’in sorunları Torbalı’da masaya yatırıldı

İzmir’de, oda ve borsa yönetim kurullarının ortak toplantısı, çok sayıda kişinin katılımıyla Torbalı ilçesinde gerçekleştirilirken, önemi sorunlar masaya yatırıldı.

Oda ve borsa yönetim kurullarının ortak toplantısı, Torbalı ilçesinde yapıldı. Toplantıda tarımsal alandaki kalkınmadaki sıkıntılar, pamukta primlerin düşürülmesi, Mobilya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve kurvaziyer turizm sektöründeki büyüme potansiyeli üzerinde duruldu.

Toplantıda ev sahibi olarak konuşma yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, 13 yılda yüzde 219 oranında nüfus artış hızı yaşadıklarını belirterek, "Torbalı sahip olduğu coğrafi konum itibariyle lojistik imkânları çok güçlü bir şehir. Bu güçlü imkânlar sayesinde yatırım çeken, göç alan, istihdam sağlayan bir cazip kent haline geldik. Torbalı yapmış olduğu 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat ile İzmir’in yaptığı ihracatın yüzde 12’sini tek başına karşılayarak 66 ili geride bıraktı. İlçe ayrıca, hem sanayi kenti hem de tarım kenti olma özelliğini taşıyor.Ege Bölgesi’nin özellikle kışlık sebze ihtiyacının yüzde 75’i Torbalı’da üretiliyor. Bu rekabet ve güven ortamının artması gerektiğini düşünüyorum. Rekabet ve güven ortamı arttıkça İzmir büyüyecek İzmir büyüdükçe Türkiye büyüyecek. Bunu sürdürülebilir bir şekilde hep birlikte el birliğiyle çalışırsak başarabileceğimize inancım tamdır. Pancar OSB ve Torbalı OSB’ye ev sahipliği yapıyoruz. İki tane OSB’miz var üçüncüsü için İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya ve Sayın Mahmut Özgener’den müjde bekliyoruz" diye konuştu.

Torbalı’da iş yeri bulunan Mahmut Özgener de, ilçenin büyümesini yakından takip ettiğini belirterek, mobilya OSB konusunda müjdesi olmadığını söyledi. Dikili tarıma dayalı OSB konusunda güzel haberi olduğunu dile getiren Özgener, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yer seçimini hukuken gerçekleştirdiğini ve şirketin resmen kurulduğunu açıkladı.

Hangi sorunlar konuşuldu?

4 ayda bir yapılan oda ve borsa yönetim kurulları toplantısında İzmir ve ilçelerinin önemli sorunları masaya yatırıldı. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik kruvaziyer turizm konusundaki çalışmaları anlattı.İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım sektöründe yaşanan gelişimleri değindi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Vekili Muhsin Dönmez, aylardır herkesin seçimi beklediğini söyleyerek, 6 aylık kayıp zamana dikkat çekti ve seçimin ardından işlerin yeniden hızlanmasını istedi. Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk ise Aliağa liman ve bağlantı yolları ile ilgili sıkıntıları anlattı. Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet İzzet Süsoy ise pamuk teşviki uygulamalarında yaşanan sorunlara vurgu yaptı. Pancar OSB Başkanı Mahmut Ünlüsoy da,İzmir-Aydın otobanından Pancar’a yapılacak bağlantı yolu ile ilgili yaşanan bürokratik engelleri gündeme getirdi. Tüm sorunları tek tek not eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener “Burada güdeme gelen konuların hepsini ilgili bakanlıklar ile görüşüp çözülmesini sağlayacağız” dedi.

Eriş: "Sektör ve bölgesel sorunların görüşülmesi açısından önemli"

Toplantıya ayrıca, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı ve Çevre İlçelerin oda-borsa başkanları katıldı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) yönetim kurulu üyeleri de, Torbalı’daki toplantıda yerini aldı. ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, TOBB Kanunu gereği gerçekleştirilmesi gereken yönetim kurulları ortak toplantısının sektör ve bölgesel sorunların görüşülmesi açısından önemini vurguladı. Eriş, bölgesel olarak iş birliği sağlanması, sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi için bir araya gelen tüm oda yöneticileri ile verimli fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.