İzmir'in çilesi bitmiyor! Soyer'in ticari araçlar için yaptığı zamlara isyan büyüyor!

İZMİR Servisçiler Odası Başkanı ve Esnaf Birliği Yönetim Kurulu'nda olan Erdem Mert, "Yapılması gereken belli bir oran var ama onun üzerine çıkılması bizi de çok şaşırttı. Yapılan zamlar yüzde 3233 civarlarında. Tablo elimize ulaştığında hepimiz şoke olduk. Belki bazı esnafların daha ödediği miktarların düşük olduğu düşünüldüğü için yapılmış olabilir ama ona rağmen çok ciddi artışlar söz konusu. Bu kadar olmamalıydı" dedi.

İZMİR Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ise yaptığı açıklamada, yapılan bu zamların minibüsleri tamamen olumsuz etkileyeceğini söyledi. Başkan Kayışdikici, "Zaten bizler de en çok mağdur olan esnafız. Yıllardır bu böyle çünkü şehir içi dolmuşlar, minibüsler ihtiyaç duyulduğunda zam yapamıyor. İndi bindi 15 TL olsa bile bizi kurtarmıyor ve aynı zamanda minibüs kullanacak kişi sayımız azaldı, aldıkları paralar yetmiyor, kazançlar düşüyor. Belediye otobüsleri bayramda bedava, belli saatler yüzde 50 indirimli. Ama bizim çalıştırdığımız minibüsler her geçen gün zarar ediyor" diye konuştu.

'SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

BU zamlarla ilgili ortak yazı hazırladıklarını ve belediyeye de sunduklarını söyleyen Başkan Kayışdikici, "Odalar olarak bu anlamda bir çalışma yapmak zorundayız. Eğer yeni zamlar geri çekilmezse ya da makul bir seviyeye inemezse, biz sayımızı azaltmak zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.