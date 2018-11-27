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"İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna Nihat Zeybekci'den cevap

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci, "İzmir'i alacağız diyor musunuz?" sorusuna "Biz kendimizi İzmir'e vereceğiz" cevabını verdi.

27 Kasım 2018 Salı 15:09
"İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna Nihat Zeybekci'den cevap

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Güzel kız dediğiniz İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna, "Alacağız demeyelim, biz İzmir'e kendimizi vereceğiz" yanıtını verdi.

'Gönül belediyeciliği'

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki grup toplantısında adaylığını açıklaması ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Zeybekci, "Allah utandırmasın. Gönlümüzden geçen İzmir'imizi, Ege'nin merkezi İzmir'imizi, hizmetkar belediyeciliği, gönülleri fethedecek belediyeciliği, İzmir'imizi geleceğe taşıyacak, 21'inci yüzyılın gerektirdiği tüm altyapıyla, üst yapıyla tanıştıracak olan gönül belediyeciliğini, İzmirlilerle beraber onların gönlüne girerek, kendimizi İzmir'e teslim ederek birlikte kazandıracağız. Hayırlı olsun diyorum. Parti teşkilatımıza, İzmir teşkilatımıza, Cumhurbaşkanımıza bu teveccühlerinden, güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Zeybekci, adaylığıyla ilgili daha önce kendisine tebligat yapıldığını; ancak parti terbiyesinin son dakikaya kadar beklemek şeklinde olduğunu vurguladı.

'Perşembe gününden itibaren başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını açıklamasıyla seçim kampanyasının başladığını ifade eden Zeybekci, "Perşembe gününden itibaren İzmir'de teşkilatımızla birlikte hazırlık çalışmamız, değerlendirmemiz olacak. İzmir ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projeler olacak. Meclis başkanımızın İzmir milletvekili olması sebebiyle İzmir için hazırladığı, il teşkilatımızın hazırladığı projeler olacak. Hazırlık çalışmaları biter bitmez de bütün gücümüzle İzmirliler'in gönlünü fetheden, gönlünü razı eden, İzmir'in geleceğini birlikte hazırlayacağımız, muhteşem İzmir'e doğru birlikte yola çıkacağız" dedi.

zmir'i alacak mısınız?"

Zeybekci, "İzmir'i alacağız diyor musunuz?" sorusu üzerine de, "Biz kendimizi İzmir'e vereceğiz, kendimizi İzmir'e adayacağız. AK Parti'nin bütün teşkilatı, bütün arkadaşlarımızla beraber İzmir'e kendimizi sevdireceğiz, kabul ettireceğiz ve kendimizi İzmir'e vereceğiz. Hizmet belediyeciliğini İzmir'e vereceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:09
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Nihat Zeybekci
  6. İzmir Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • AbdulAbdul29 dk önce
    Alacagiz diyemiyor..
  • ErcanErcan53 dk önce
    Hayırlı olsun da sen yinede seçimden sonra ne iş yapayım diye düşün, Binali in yanında danışmanlık filan ayarlarda boşta kalma.
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