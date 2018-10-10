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İzmir'den acı haberler peş peşe geldi! Ölü sayısı arttı

İzmir açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı'nın bilgilerine göre çok sayıda kişi aranıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
İzmir'den acı haberler peş peşe geldi! Ölü sayısı arttı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 9 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dün saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi.

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Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere toplam 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 30 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısı 9'a yükseldi

Yapılan çalışmaların sonucunda ölü sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:54
  1. İzmir
  2. izmir
  3. Karaburun
  4. kaçak göçmen
  5. Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı

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