İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelesi sürüyor..

Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ormanlar tehlike altında..

Son olarak dün öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Gaziemir ilçesine de sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, 18'inci saatinde kontrol altına alındı.



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Yangınların tamamı kontrol altına alındı

Yangınlarla ilgili son durumu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Dün 9 adet yangın vardı, üst risk grubunda tanımladığımız. Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, Bornova ve Buca yangınları arkadaşlarımızın mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibariyle yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.

Kararsız bir rüzgar, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız zorlandılar, alevlerin arasında kalan arkadaşlarımız oldu ama çok şükür bir sorun yaşamadık.

Müdahale gece boyunca devam etti

Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahalede bulundu.

98 sivil ekip ve 2 bin 72 personel sahada çalıştı

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2 bin 72 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.