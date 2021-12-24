  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir’deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi
Aktüel

İzmir’deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:23 -
İzmir’deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Talat Menderes’e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle durum, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, 3 çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Kardeş oldukları öğrenildi

Öte yandan, yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi. Yangın esnasından çocukların babası Talat Menderes ile anneleri Nuriye Menderes’in evde olmadıkları öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay