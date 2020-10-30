  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı
Aktüel

İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:09:55 -
İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir'deki 3 yurdu depremzedelerin kullanımına açtı.

TÜGVA İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyonla sürekli irtibat halinde olan Vakfın vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verme ve barınma noktasında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş durumdaki TÜGVA'nın İzmir'deki yurtlarının depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Depremzedelerin barınabileceği yurtlar ve adresleri şöyle:

- İzmir Hasan Tahsin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Mevlana Mah. 1745 Sok. No:6 Bornova

- İzmir Ege Panorama Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Evka3 Mah. 108/5 Sok. No:1 Bornova

- İzmir Şehit Fethi Sekin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Kazım Dirik Mah. 5003. Sok. No:39 Çamdibi Bornova.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
Deprem sonrası Yunan adasından ilk görüntüler
Gündem

Deprem sonrası Yunan adasından ilk görüntüler

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Si..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay