İzmir’deki Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi 570 bin talebi yerine getirdi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de Valilik bünyesinde yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple görev yapan İl Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi, 10 ayda 645 bin çağrı alarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) sosyal mücadelede adeta merkez üs haline geldi.

İzmir'de 23 Mart’ta Bornova'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu.

Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletmeye başladı.

Salgının başından bu yana Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi olarak görev yapan merkez, 20 Ağustos'tan itibaren illerde salgın denetim merkezlerinin kurulmasının ardından bu amaçla da görev yapmaya başladı.

Merkez yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekibiyle hastalığın yayılımının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösteriyor.

Merkez öncelikli olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve evlerinde karantinada olması gerekenlerin kontrol edilerek taleplerinin karşılanmasına ağırlık veriyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu belirlenenlerin mahalle ekipleriyle evlerinde denetimlerini sağlayan merkez görevlileri, vatandaşlardan gelen seyahat belgesi gibi talepleri de yanıtlıyor.

Salgınla mücadele konusunda vatandaşların ilk başvuru noktası olan İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Müdürü Tuncay Volkan Bayat, AA muhabirine, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kurulan merkezde yoğun bir mesainin devam ettiğini söyledi.

"Salgın sürecinde devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu göstermek istiyoruz" diyen Bayat, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini, vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Bayat, şu bilgileri verdi:

"Salgın Denetim Koordinasyon Merkezi'ne Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ne yapılan başvurular da dahil olmak üzere şu ana kadar 645 bin talep telefonu geldi. Biz bunlardan 570 binini yerine getirdik. Son aylarda ilçe kaymakamlıkları bünyesinde kurulan ilçe salgın denetim merkezlerini de koordine etmeye başladık.

Testi pozitif çıkan ya da temaslı kişileri, önce telefonla daha sonra ise adreslerine giderek denetliyoruz. Vatandaşlara salgınla mücadelede izolasyonun önemini, uymadıkları takdirde cezai işlem uygulanacağını anlatıyoruz. "

Koordinasyon merkezine başvurmasının ardından Karabağlar ilçesinde bulunan evine vefa sosyal destek ekipleri tarafından ihtiyaçları getirilen 84 yaşındaki Güzide Yalvaç ise engelli kardeşiyle yaşamını sürdürdüğünü, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkamadığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından ekiplerin aynı gün içinde evine geldiğini anlatan Yalvaç, "Allah devletimize zeval vermesin. Beni ve kardeşimi yalnız bırakmadı." diye konuştu.