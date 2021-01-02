  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-02 19:21:58 -
İzmir'deki sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ele geçirilen sahte içkilerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde sahte içki bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1110 litre etil alkol, 4 litre katılaştırılmış anason ve anason yağı, çeşitli anason aromaları ve viski kitleri, 6 cinsel uyarıcı sprey ve 45 cinsel içerikli hap, bir alkolmetre, 106 litre sahte içki ele geçirildi.

Bulunan malzemelerle ilgili gözaltına alınan iki kişiden E.Ç. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına en güzel cevap Kaftancıoğlu'ndan: Takiyyeci

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de başörtüsü düşmanlığını yeniden hortlatması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu telaşlandırdı. Fikri Sağlar'..
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Hafta sonu altın fiyatları | Altın yatırımı yapan ya da altın satın almak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Hafta sonu altı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay