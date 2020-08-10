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Gündem

İzmir'deki orman yangınıyla ilgili Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:00:00 -
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili Bakanlıktan açıklama

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 24 arazöz ve 2 dozer daha sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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