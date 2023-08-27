İzmir'deki o köyde sandıktan Erdoğan çıkınca, CHP'li belediye köyü cezalandırdı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 8 ay kadar önce Karşıyaka Merkez'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sancaklı mahallesi küme evleri mevkiinde kanalizasyon hattını yenileme çalışması yaptı. Çalışmalarla eskiyen şebeke yenisi ile değiştirildi. Altyapı çalışmaları sırasında oluşan çukurlar toprakla dolduruldu. Aylar önce çalışması bitmesine rağmen aradan geçen süreçte kazıldığı için bozulan yollar bir türlü asfaltlanmadı

MAHALLE SAKİNLERİ ÇİLE ÇEKİYOR

İZSU Genel Müdürlüğü'nün kazıp bıraktığı yol mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Vatandaş, İZSU'nun iş bilmezliği yüzünden yazın toz toprak, kışın da çamura mahkum oldu.

"CHP'Lİ BELEDİYE BİZİ CEZALANDIRILIYOR"

Köy sakini İlyas Kaya, aylardır tamamlanmayan çalışmalarla ilgili olarak köyde en fazla oyu Cumhur İttifakı adayı, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını hatırlatıp: "Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha az oy aldı diye CHP'li Büyükşehir Belediyesi bizi cezalandırıyor." dedi.

"BELEDİYECİLİKTE PARTİZANLIK OLMAZ"

Altyapı çalışması nedeniyle kazılan yollarının asfaltlanması için defalarca müracaatta bulunduklarını belirten köy sakini İlyas Kaya: "Arıyoruz gelip kazılan yerlerin üzerine mıcır döküp gidiyorlar. Yağmur yağdığında sular, mıcırı sürükleyip götürüyor. Yol gövdesinde derin yarıklar oluşuyor. Bugüne kadar kaç kamyon mıcır döktüler sayısını bende bilmiyorum. Her seferinde gelip mıcır dökene kadar bir kere asfalt atsalardı o kadar para da boşa gitmemiş olurdu. Yazık günah. Karşıyaka Belediyesi'nin şantiyesine 8 kilometre mesafedeyiz. Bizden başka bir de Yamanlar köyü var. Başka da burada yerleşim yeri yok. Daha geçtiğimiz aylarda bir komşumuz yağmur suyunun açtığı çukurlar yüzünden dengesini kaybedip düştü. Ne yaptıysak, kime söylediysek bir türlü asfalt attıramadık. Belediyecilikte partizanlık olmaz. Kime oy verirsen ver belediye başkanı bu şehirde yaşayan herkesi kucaklamalı eşit hizmet götürmelidir. Maalesef belediyecilik anlamında hiçbir hizmet alamıyoruz. Yazın toz topraktan kışın çamurdan bıktık. Bir an önce yollarımızın asfaltlanmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"SEÇİM BİTTİKTEN SONRA ORTALARDA GÖRÜNMÜYORLAR"

İlyas Kaya köyde yapılan çalışmalarla ilgili "Seçim zamanı gelip söz veriyorlar. Seçim bittikten sonra da kaybolup bir daha ortalarda görünmüyorlar. Eğer yapamayacaksan söz vermeyeceksin. Söz verdiysen de yerine getireceksin. Bizim buraya bir kere gelen bir daha gelmiyor. Mahalle muhtarımız seçimlerde pankart asıp seçilmesi halinde yapacağı hizmetleri bir bir sıraladı. Seçildi de ne oldu? Aradan 4 yıl geçti, ortada hizmet anlamında hiçbir şey yok. Önümüz kış. Yağmur yağdığında sular bu mıcırı yine sürükleyip götürecek. Sonra gelip tekrar mıcır dökecekler. Harcanan paraya yazık, günah. Bir kere yap tam yap. Bizim burası dağ başı diye ilgilenen yok." dedi.

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