  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 581 bin 400 lira ceza yazıldı
Gündem

İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 581 bin 400 lira ceza yazıldı

İzmir Valiliği, bugün yapılan yeni tip koronavirüs denetimlerinde 581 bin 400 lira idari para cezası kesildiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:10:00 -
İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 581 bin 400 lira ceza yazıldı

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 581 bin 400 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlardaki denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, kentte denetlenen 24 alışveriş merkezinde herhangi bir kusura rastlanmadı. Toplam 5 bin 138 iş yerinden 10'una 33 bin 300 lira idari para cezası yazıldı, 2 iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 609 kişiye 548 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında da suç duyurusu yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İzmir'de hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 83 olduğunu belirttiği tweetini paylaştı.

Köşger paylaşımında, "Değerli İzmirliler kendi sağlığınız için lütfen uyarıları dikkate alın. Kendi sağlığınız için kalabalık ortamlardan uzak durun. Kendi sağlığınız için toplu ulaşım araçlarında kural dışı uygulamalara müdahale edin. Lütfen." ifadesini kullandı.

Ayrıca bugünkü toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerden fotoğraf paylaşan Köşger, "Bugünden itibaren ayrımsız tüm toplu ulaşım araçlarında daha sıkı denetim yapacağız. Lütfen kurallara uyma konusunda siz de daha duyarlı olun." uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönd..
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Halk TV’de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, eski bir fotoğrafı verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diye servis etti. İzleyicis..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay