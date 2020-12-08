İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 581 bin 400 lira ceza yazıldı

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 581 bin 400 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlardaki denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, kentte denetlenen 24 alışveriş merkezinde herhangi bir kusura rastlanmadı. Toplam 5 bin 138 iş yerinden 10'una 33 bin 300 lira idari para cezası yazıldı, 2 iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 609 kişiye 548 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında da suç duyurusu yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İzmir'de hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 83 olduğunu belirttiği tweetini paylaştı.

Köşger paylaşımında, "Değerli İzmirliler kendi sağlığınız için lütfen uyarıları dikkate alın. Kendi sağlığınız için kalabalık ortamlardan uzak durun. Kendi sağlığınız için toplu ulaşım araçlarında kural dışı uygulamalara müdahale edin. Lütfen." ifadesini kullandı.

Ayrıca bugünkü toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerden fotoğraf paylaşan Köşger, "Bugünden itibaren ayrımsız tüm toplu ulaşım araçlarında daha sıkı denetim yapacağız. Lütfen kurallara uyma konusunda siz de daha duyarlı olun." uyarısında bulundu.