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Yerel İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama
Yerel

İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-10-28 14:49:00 -
İzmir'deki FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda 28 tutuklama

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Kıskaç' adlı operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik 56, ByLock kullanıcısı olan veya aranan 18 ve hakkında müzahir dernek ve vakıf kaydı bulunan 26 şüphelinin yakalanması için 24 Ekim'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı 'Kıskaç' adı verilen operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 93'ü yakalandı. 7 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer 84 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 79 şüpheliden 28’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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