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Aktüel İzmir'deki depremzedelerin yardımına koşmak için "engel" tanımadı
Aktüel

İzmir'deki depremzedelerin yardımına koşmak için "engel" tanımadı

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay gönüllüsü Ayhan Metin, kendisini tekerlekli sandalyeye bağımlı hale getiren ortopedik engeline rağmen 30 Ekim'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için İzmir'e koştu - Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Birim Sorumlusu Metin: - "Memleketin hiçbir kentinin başına felaket gelmesini istemeyiz. Eğer gelirse engelli, engelsiz, kadın, erkek demeden tek yumruk oluruz. İzmir'deki felaketi de atlatmak için hep beraber çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:05:36 -
İzmir'deki depremzedelerin yardımına koşmak için "engel" tanımadı

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Birim Sorumlusu Ayhan Metin, kendisini tekerlekli sandalyeye bağlayan ortopedik engeline aldırmadan İzmirlilerin yaralarını sarmak için deprem bölgesine koştu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 53 yıl önce dünyaya gelen Ayhan Metin, henüz 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle ortopedik engelli hale geldi.

Kullanmak zorunda kaldığı baston ya da tekerlekli sandalyeyi bahane olarak kabul etmeyen Metin, ekstrem sporlarla ilgilendi, bazı sivil toplum kuruluşlarında, özellikle de engelliler yararına çalışmalar yürüttü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında memur olan Metin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonunda da genel başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Engellilerin hep "alan el" değil, "veren el" olabileceğine, insanlığa faydalı işler yapabileceğine inanan Ayhan Metin, Türk Kızılay'ında 1,5 yıl önce gönüllü görev aldı.

Metin, Türk Kızılay Ankara Şubesi Engelliler Birimi Kurucu Başkanlığını üstlendi ve 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir'e geldi, depremzedeler için yemek hazırlayıp dağıttı.

- "Tek yumruk oluruz"

Ayhan Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremin acısını yürekten hissettiklerini, Türk Kızılay'ın kadın, gençlik ve engelliler birimlerinin gönüllüleri olarak araç kiralayıp Ankara'dan deprem bölgesine ulaştıklarını belirtti.

Depremzedelere "karınca kararınca" destek olmayı istediklerini belirten Metin, "İzmir hepimizin ve bu şehri seviyoruz. Memleketin hiçbir kentinin başına felaket gelmesini istemeyiz. Eğer gelirse engelli, engelsiz, kadın, erkek demeden tek yumruk oluruz. İzmir'deki felaketi de atlatmak için hep beraber çalışacağız." dedi.

Metin, bölgedeki gönüllü çalışmalarının, engelliler için de önemli olduğunu, felaket anında tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçların da doğabileceğini, konuyla ilgili İzmir'de çalışma yaptıklarını vurguladı.

Türk Kızılay standında gıda dağıtımı gerçekleştirdiğini de dile getiren Metin, kendisini tekerlekli sandalyede gören depremzedelerden, "Bizim için gelmişsiniz." sözlerini duyduğunu, olumlu tepkiler karşısında çok mutlu olduğunu aktardı.

Ayhan Metin, "İyilik herkesin hakkı" anlayışıyla hareket ettiğini, diğer engelli vatandaşların da deprem veya diğer afetler sonrasında gönüllü çalışmalarda bulunabileceğini sözlerine ekledi.


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