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Aktüel İzmir'deki depremzedeler için 20 milyon liranın üzerinde kira yardımı toplandı
Aktüel

İzmir'deki depremzedeler için 20 milyon liranın üzerinde kira yardımı toplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:27:04 -
İzmir'deki depremzedeler için 20 milyon liranın üzerinde kira yardımı toplandı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında depremzedeler için 20 milyon liranın üstünde kira yardımı toplandığını söyledi.

Soyer, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, kira desteği veren kişi sayısının 2 bin 107, evini paylaşan kişi sayısının ise 109 olduğunu kaydetti.

"Halkımızın yaptığı kira yardımları 20 milyon liranın üstüne çıktı." bilgisini paylaşan Soyer, bağışta bulunan herkese minnettar olduğunu ve teşekkür ettiğini belirtti.

Soyer, afetlerin, insanların birbirine olan ihtiyacını hatırlattığını ifade ederek, "Dilerim ki bu hissiyat unutulmaz ve birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği hafızalarda yer almaya devam eder." dedi.

İzmir'deki depremin hükümet ve yerel yönetimler arasındaki eşgüdüm gerekliliğini de ortaya çıkardığını vurgulayan Soyer, kentsel dönüşümün yanı sıra yerel yönetimler reformunun da yapılması gerektiğini bildirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerini de değerlendiren Soyer, "Bu felaket bile bizi birbirimizi yakınlaştırmakta yeterli değilse söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.

Soyer, İzmir'de depremden sonra Kovid-19 hastası sayısının yükseldiği iddialarına yönelik olarak ise da "Çadır alanlarında hızlı önlemler aldık. Sağlık Bakanlığı da poliklinik ve Kovid-19 tarama desteği konusunda çalışma başlattı. Ne yazık ki pandemi deprem dinlemiyor. Belki bu nedenle daha fazla yayılıyor, biz uyarmaya ve tedbir almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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