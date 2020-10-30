  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremin Avcılar'da bir binaya zarar verdiği iddiası
Aktüel

İzmir'deki depremin Avcılar'da bir binaya zarar verdiği iddiası

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan: - "Mevcut ihbar yapılan binamızda deprem kaynaklı bir hasar bulunmamaktadır. Avcılar genelinde şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:38:57 -
İzmir'deki depremin Avcılar'da bir binaya zarar verdiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ihbar yapılan binada deprem kaynaklı bir hasar bulunmadığını belirterek, "Avcılar genelinde şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Avcılar'da bir binada çatlaklar oluştuğu ve binanın boşaltıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine yetkililer sevk edildi.

İncelemede, binadaki çatlakların oluşmasında depremin herhangi bir etkisi olmadığı belirlendi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da binaya gelerek incelemelerde bulundu. İnan, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

"İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da önünde bulunduğumuz bu binada deprem sonrası çatlak meydana geldiği ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı haberleri yer aldı. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptılar. Biz de Belediye Başkanımız ile birlikte ekiplerimizin inceleme sonuçlarını aldık.'' diye konuştu.

Başta İzmirliler olmak üzere depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileten İnan, ''Mevcut ihbar yapılan binamızda deprem kaynaklı bir hasar bulunmamaktadır. Avcılar genelinde şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' dedi.













Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
Dünya

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı

Almanya Hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte Türkiye'ye yardım etmedikleri konusunda itirafta bulundu.
Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke
Gündem

Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türk yetkilileri arayarak destek vermeye hazır olduklarını iletti" denildi...
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay