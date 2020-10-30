İzmir'deki depremin Avcılar'da bir binaya zarar verdiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ihbar yapılan binada deprem kaynaklı bir hasar bulunmadığını belirterek, "Avcılar genelinde şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' dedi.



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Avcılar'da bir binada çatlaklar oluştuğu ve binanın boşaltıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine olay yerine yetkililer sevk edildi.



İncelemede, binadaki çatlakların oluşmasında depremin herhangi bir etkisi olmadığı belirlendi.



Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da binaya gelerek incelemelerde bulundu. İnan, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

"İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Avcılar'da önünde bulunduğumuz bu binada deprem sonrası çatlak meydana geldiği ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı haberleri yer aldı. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptılar. Biz de Belediye Başkanımız ile birlikte ekiplerimizin inceleme sonuçlarını aldık.'' diye konuştu.



Başta İzmirliler olmak üzere depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileten İnan, ''Mevcut ihbar yapılan binamızda deprem kaynaklı bir hasar bulunmamaktadır. Avcılar genelinde şu ana kadar şükürler olsun herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' dedi.



























