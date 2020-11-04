  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Aktüel

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:50:05 -
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

MANİSA (AA) - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nerrin Erakman (58), Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Erakman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.

Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim
Gündem

Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim "sarı örtünün" sırrını açıkladı

Dr. Sarper Yılmaz, depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün sırrını açıkladı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay