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Aktüel İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek
Aktüel

İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:35:47 -
İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden zarar gören vatandaşların, hasarlı binalardaki eşyalarını Gaziemir'deki Fuarİzmir'e bırakabileceğini duyurdu.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Vali Köşger, eşya bırakmak isteyenlerin ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya ile irtibata geçebileceğini bildirdi.

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