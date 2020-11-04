İzmir'deki depremde evi zarar görenler eşyalarını Fuarİzmir'e bırakılabilecek
İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremden zarar gören vatandaşların, hasarlı binalardaki eşyalarını Gaziemir'deki Fuarİzmir'e bırakabileceğini duyurdu.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem hasarlı/yıkılmış binalardan eşyalarını taşıyan ve depo ihtiyacı duyan vatandaşlarımız için Gaziemir Fuarİzmir D Blok ayarlanmıştır." ifadesine yer verdi.
Vali Köşger, eşya bırakmak isteyenlerin ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya ile irtibata geçebileceğini bildirdi.