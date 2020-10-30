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Aktüel İzmir'deki depremde 2 bin 101 arama kurtarma personeli görevde
Aktüel

İzmir'deki depremde 2 bin 101 arama kurtarma personeli görevde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı aktarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:51:19 -
İzmir'deki depremde 2 bin 101 arama kurtarma personeli görevde

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere 2 bin 101 arama kurtarma personeli ile 15 arama kurtarma köpeği ve 350 aracın görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 21'i büyüklüğü 4'ün üzerinde olan toplam 144 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 2 bin 101 arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği ve 350 araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, Ankara'dan bölgeye giden arama kurtarma ekip ve araçlarını taşıyan uçağın 19.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanına indiği kaydedildi.

- Psikososyal çalışma grubu çalışmalarına başladı

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 kişinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 151 araç ve 579 personelin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 196 sahada enerji ve 148 sahada ise servis kesintisi bulunduğu ve kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalıştığı da kaydedildi.

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