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İzmir’de zift yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’de, otomobil ile zift yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:54:03 -
İzmir’de zift yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’de, otomobil ile zift yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Yeni Şakran Mahallesi Aysallar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T. yönetimindeki 10 DD 549 plakalı zift yüklü kamyon, İzmir-Canakkale kara yolu üzerinde seyir halindeyken kavşakta Z.Ö. idaresindeki 45 E 6592 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü N.T. idaresindeki kamyon, refüjde bulunan korkuluklara çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Z.Ö ile yolcu O.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, kazada yaralanan sürücü Z.Ö ve yolcu O.Ö’yı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı.

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