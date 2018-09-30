İzmir’de yükselen 5 marka proje

DAP Holding’in – DAP İzmir imzasıyla inşa ettiği iki bloklu projesi büyük ilgi gördü. Holdingin patronu Ziya Yılmaz’ın İstanbul’dan sonra yeni yatırım üssü İzmir oldu.

Türkerler Holding – Konak’ta karma konseptli MahallBomonti projesini inşa ediyor.

Teknik Yapı, Ege bölgesindeki EVORA tecrübesini İzmir’e taşıdı. Şirket, Emlak Konut GYO himayesinde ortağı Halk GYO ile İzmir Evora projesini Cuma günü satışa açtı.

‘Hayat Buna Değer’ sloganı ile yola çıkan Saya Grup, Folkart İzmir ile başlayan yatırım serisini İzmir’in en değerli lokasyonlarında devam ettiriyor. Şirketin patronu Mesut Sancak, gelecek hafta yeni sürprizlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Sur Yapı da önümüzdeki dönemde İzmir’de karma bir projeye imza atmayı planlıyor.