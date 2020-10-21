İzmir'de yüksekten düşen iki kişi yaşamını yitirdi
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı Yamanlar Mahallesi'nde 19 Ağustos Çarşamba günü evinin önündeki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen Ahmet Durmuş (74), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Durmuş, müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadalesini kaybetti.
Bornova Çınar Mahallesi 5029 Sokak’ta 3 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Hazım Dinsever (71), ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Dinvsever, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.