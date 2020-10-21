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Aktüel İzmir'de yüksekten düşen iki kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

İzmir'de yüksekten düşen iki kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:21:50 -
İzmir'de yüksekten düşen iki kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Yamanlar Mahallesi'nde 19 Ağustos Çarşamba günü evinin önündeki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen Ahmet Durmuş (74), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Durmuş, müdahaleye rağmen hastanedeki yaşam mücadalesini kaybetti.

Bornova Çınar Mahallesi 5029 Sokak’ta 3 katlı binanın çatısından beton zemine düşen Hazım Dinsever (71), ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Dinvsever, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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