İzmir'de yaşlı kadın kapağı çalınan rögarın içine düştü!

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kapağı birkaç gün önce hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilen rögarın içine düştü. O anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rögarın içine düştü

İzmir'in Buca ilçesi 257/1 Sokak'taki rögarın kapağı, 4 gün önce 2 hırsız tarafından çalındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, açık durumdaki rögarı emniyet şeridiyle çevirdi. Dün sabah sokakta yürüyen Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü.

Vatandaşlar kurtardı

Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir vatandaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Perihan E, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.