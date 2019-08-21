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İzmir’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 68,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre bina sayısı yüzde 59,4, yüz ölçümü yüzde 68,4, değeri yüzde 60,6, daire sayısı yüzde 72,0 azaldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
İzmir’de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 68,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre bina sayısı yüzde 59,4, yüz ölçümü yüzde 68,4, değeri yüzde 60,6, daire sayısı yüzde 72,0 azaldı.


İzmir’de yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı ocak-haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüz ölçümü 1 milyon metrekare iken bunun 465 bin metrekaresi konut, 422 bin metrekaresi konut dışı ve 151 bin metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.


Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu. Öte yandan İzmir’de, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 25,9 azaldı. İzmir’de belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre bina sayısı yüzde 37, yüz ölçümü yüzde 25,9, değeri yüzde 6,5, daire sayısı yüzde 29,2 azaldı.


İzmir’de yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı ocak-haziran ayları toplamında; yapıların toplam yüz ölçümü 3,3 milyon metrekare iken bunun 1,9 milyon metrekaresi konut, 824 bin metrekaresi konut dışı ve 531 bin metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.


Daire sayılarına göre İstanbul ili 83 bin 463 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 29 bin 802 adet ile Ankara ve 19 bin 846 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Hakkari ve Batman oldu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:30
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