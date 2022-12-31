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Yerel İzmir'de vinç faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Yerel

İzmir'de vinç faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İzmir'de dün akşam saatlerinde bir inşaatta meydana gelen vinç faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,feci kazada 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 09:54:00 -
İzmir'de vinç faciası! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum." paylaşımı yaptı.

OLAY

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün 17. 35 sıralarında 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmüştü.

Vali Köşger, kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha olduğunu açıklamıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.

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