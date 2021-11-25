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Gündem İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi yakalandı
Gündem

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:13:00 -
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buruncuk ve Turan mahallelerinde ikamet eden M.E. ve A.B'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, 187 kök Hint keneviri, 20 gram metamfetamin, bir miktar uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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