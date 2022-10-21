İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir-Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Zafer Mahallesi'nde A.A, E.T, O.K. ve N.A'nın bulunduğu ikamete düzenlenen operasyonda, 8,23 gram metamfetamin, 4,17 gram esrar, 2,08 gram sarılmış sigaralık esrar, 1 hassas terazi ile cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.