İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 13 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Geçen hafta düzenlenen baskınlarda, 13 bin 250 uyuşturucu hap ve 750 gram esrarın yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan tutuklandı.