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Aktüel

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:40:33 -
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar neticesinde T.E isimli şahsın Ödemiş ilçesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden, ekipler tarafından T.E isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; şüpheli şahsın evinde çok sayıda paketlenmiş vaziyette bulunan kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan T.E isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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